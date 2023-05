Traumatische Geburt: Amy Childs' Baby musste ins Krankenhaus

Ein richtiger Schockmoment! Amy Childs (32) hatte im vergangenen Oktober verkündet, dass sie und ihr frisch Verlobter Billy Delbosq doppelten Nachwuchs erwarten. Im letzten Monat hatte das lange Warten dann ein Ende: Sie konnten ihre Zwillinge Bill River und Amelia Mae auf der Welt begrüßen. Für die The Only Way Is Essex-Bekanntheit sind die Neuankömmlinge bereits Kind Nummer fünf und sechs. Nun offenbart Amy, dass eines ihrer Babys ins Krankenhaus musste!

Vor einigen Tagen startete Amys neue TV-Show "Twin Life". Dort enthüllte die Sechsfach-Mama die tragische Wendung der Ereignisse: "Ich hatte einen Notkaiserschnitt – ich hatte geplant, ganz natürlich zu gebären." Als wäre das nicht schon traumatisch genug, wurde ihr kleiner Sohn Billy dann auch noch für zwei Tage auf die Neugeborenenstation gebracht, da sich laut Angaben von The Sun Flüssigkeit in seiner Lunge gesammelt habe.

Ihr Verlobter filmt für die Sendung stetig mit, sodass sehr intime Eindrücke gewährt werden. In einem Instagram-Update vor der Sendung teilte die TV-Bekanntheit bereits mit: "Ich freue mich sehr darauf, die Zuschauer an dieser verrückten Reise mit Zwillingen teilhaben zu lassen. Immerhin bin ich Mutter von vier Kindern in unter fünf Jahren geworden!"

