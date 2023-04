Eine Woche alt: Amy Childs teilt süßes Foto ihrer Zwillinge!

Amy Childs (32) ist seit wenigen Tagen vierfache Mutter! Eigentlich hatte die einstige The Only Way Is Essex-Darstellerin ihre Familienplanung nach zwei Kids abgeschlossen. Im vergangenen Jahr verkündete die Britin dann aber ganz überraschend, dass sie mit ihrem Partner Billy Desboq Zwillinge erwartet: ein Mädchen und einen Jungen. Am 6. April kamen die zwei auf die Welt – nun postet Amy ein niedliches Bild ihrer Babys!

"Eine ganze Woche der Liebe", schreibt die 32-Jährige unter den Schnappschuss ihrer Neugeborenen auf Instagram. Zusammengekuschelt liegen die zwei auf einer flauschigen Decke – das kleine Mädchen trägt dabei einen süßen rosa Strampler mit passender Mütze, Handschuhen, Schnuller und Lätzchen mit Blumenmuster. Amys Söhnchen trägt ein ähnliches Outfit in hellblau mit putzigem Bärenmotiv auf dem Halstuch. Die stolze Mama kann ihr Glück wohl kaum fassen: "Ihr beide habt unsere Herzen komplett gestohlen und wir lieben euch mehr, als ihr jemals wissen werdet."

Amys älteste Tochter Polly durfte ihre Geschwisterchen auch schon kennenlernen. Vor wenigen Tagen teilte die Reality-TV-Bekanntheit ein süßes Video in ihrer Instagram-Story, in dem die fünfjährige ihre neue Schwester im Arm hielt. "Ich liebe sie. Sie liebt mich auch", meinte die Kleine. Ihre Mama versicherte ihr daraufhin ganz emotional: "Oh Polly, ich weine gerade sehr, du wirst eine tolle große Schwester sein."

Instagram / amychilds1990 Amy Childs Zwillinge im April 2023

Instagram / amychilds1990 Billy Delbosq und Amy Childs mit ihren Zwillingen, April 2023

Getty Images Amy Childs und ihre Tochter Polly im März 2022

