Für den Ruf? Johnny Depp verzichtet auf Filmparty in Cannes

Johnny Depp (59) wurde eigentlich erwartet. Der Hollywoodstar feierte gerade erst sein großes Comeback auf dem roten Teppich, nachdem sein Prozess gegen seine Ex Amber Heard (37) zu Ende gegangen war. Bei den Filmfestspielen in Cannes fand die Premiere seines Films "Jeanne du Barry" statt. Im Kinosaal gab es sogar Standing Ovations, die ihn zu Tränen rührten. Doch auf die anschließende Party mit allerlei berühmten Stars verzichtete Johnny.

Und dabei war er eigentlich der Star des Abends. Dass Johnny nicht bei der Dinnerparty zu Ehren seines Streifens erschien, verwunderte die Gäste. Ein Insider erklärt The Mirror: "Alle haben Johnny bei dem Dinner erwartet. Es ist sehr selten, dass der Star des Films nicht auftaucht, aber er entschied sich, sich zurückzuhalten." Die Quelle ist sicher, dass der 59-Jährige sich über alles Sorgen mache, was seinen Ruf und den überwältigenden Empfang in Cannes beschädigen könne. Und dass Verfechterinnen der #MeToo-Bewegung vor Ort waren, habe dazu beigetragen: "Er war auch nervös, wegen eventueller Spannungen mit den Gästen im Saal."

Johnny scheint sich in Hollywood aber trotzdem wieder zu Hause zu fühlen. Zuvor hatte er betont, dass er wegen der Anschuldigungen seiner Ex boykottiert werde. Doch das scheint nun nicht mehr der Fall zu sein. "Spüre ich jetzt einen Boykott? Nein, ganz und gar nicht", hatte der Fluch der Karibik-Darsteller Deadline erklärt.

Getty Images Johnny Depp im Mai 2023

Getty Images Johnny Depp auf einer Premiere in Spanien, September 2021

Getty Images Johnny Depp im Jahr 2017

