Johnny Depp trat überraschend bei Event für Patti Smith auf

Patti Smith (78) wurde am vergangenen Mittwochabend in der New Yorker Carnegie Hall mit einer musikalischen Hommage gefeiert, bei der zahlreiche prominente Gäste auf der Bühne standen. Bei der Veranstaltung unter dem Titel "People Have the Power: A Celebration of Patti Smith" trat überraschend auch Johnny Depp (61) auf. Gemeinsam mit der Sängerin Alison Mosshart performte er den Song "Dancing Barefoot", während Patti selbst mit Bruce Springsteen (75) und Michael Stipe (65) unter anderem ihren Hit "People Have the Power" anstimmte. Die 78-jährige Punk-Ikone zeigte sich sichtlich gerührt.

Die Veranstaltung zog weitere Größen der Musik- und Filmszene an, darunter Flea von den Red Hot Chili Peppers, Karen O von den Yeah Yeah Yeahs und Scarlett Johansson (40). Karen O begeisterte das Publikum mit ihrer Interpretation des Patti-Klassikers "Gloria", während Bruce mit Flea den Song "Because the Night" vortrug. Der Abend, der von Pattis enger Freundin Lynn Goldsmith dokumentiert wurde, endete mit einer gemeinsamen Performance des Titelsongs durch die anwesenden Künstler. Alle Einnahmen der zweieinhalbstündigen Show kommen Musikbildungsprogrammen für benachteiligte Jugendliche zugute.

Patti und Johnny verbindet eine langjährige Freundschaft, die ihren Ursprung in einer Begegnung hinter der Bühne eines ihrer Konzerte nahm. Nachdem Patti 2010 ihren Bruder verloren hatte, schrieb sie später den Song "Nine" – inspiriert von Johnny, wie sie in Interviews verriet. Johnny, der regelmäßig musikalisch aktiv ist, bezeichnete Patti einst als eine seiner größten Inspirationen. Die 78-Jährige hatte zuletzt mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, sorgte aber bei der Veranstaltung mit ihrer unvergleichlichen Bühnenpräsenz für einen unvergesslichen Abend.

Getty Images Sängerin Patti Smith 2024 in Lido di Venezia

Getty Images Johnny Depp, Schauspieler

