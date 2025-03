Johnny Depp fühlte sich vom Hollywood-Ruhm erst überwältigt

Johnny Depp (61) hat zugegeben, dass der plötzliche Ruhm in seiner frühen Karriere für ihn schwer zu verkraften war. In einer neuen, bislang unbetitelten Dokumentation über Tim Burton (66), mit dem Johnny über Jahre hinweg zusammengearbeitet hat, sprach der Hollywood-Star über die Herausforderungen, die der Erfolg mit sich brachte. Besonders während seiner Zeit nach dem Durchbruch mit "Edward mit den Scherenhänden" in den 1990er Jahren fühlte er sich unwohl. "Ich war völlig überfordert mit dem Ruhm", verriet der Schauspieler. Paparazzi verfolgten ihn auf Schritt und Tritt, während Menschen ihn auf der Straße anstarrten und flüsterten. "Ich fühlte mich wie ein offener Nerv, der ausgestellt wurde", sagte er dem Magazin People.

Der Erfolg mit "Edward mit den Scherenhänden" war auch der Beginn seiner Arbeitsbeziehung mit Regisseur Tim, die sich seither über zahlreiche Filme erstreckte. Johnny sprach davon, wie unsicher er sich damals bei den Dreharbeiten fühlte, obwohl er für die Rolle Tom Cruise (62) übertrumpfen konnte. Er habe zunächst gezweifelt, ob Tim ihn überhaupt in die Rolle besetzen wolle. "Nach über dreieinhalb Stunden des Gesprächs über Filme und Persönlichkeiten war ich überzeugt: Keine Chance, dass er mich nimmt. Keine Chance." Und dann fiel Johnny noch etwas auf: "Ich wurde für den Film gecastet, aber ich trat in eine Art Familie ein, in die ich noch nicht richtig integriert war. Ich war absolut davon überzeugt, dass ich es vermasseln würde. Tim hatte mit allen anderen Darstellern geprobt. Mit allen. Nur mit mir nicht. Er hat nicht mit mir geprobt. Er schloss mich von der Besetzung und der Crew aus und isolierte mich."

Aufgrund dieser sonderbaren Behandlung wuchsen in Johnny die Zweifel: "Es war beängstigend. Ich war total paranoid. 'Warum probt [Tim] nicht mit mir? Vielleicht vertraut er mir. Nein, tut er nicht. Er vertraut dir nicht, bist du verrückt? Er wird jemand anderen besetzen, Mann.'" Hinterher stellte sich heraus, dass Tim nur wollte, dass Johnny sich so isoliert fühlt wie Edward. Die beiden verbindet seit diesem Film nicht nur eine intensive Arbeitsbeziehung, sondern auch eine tiefgehende Freundschaft, die auf gemeinsamen Interessen wie klassischem Horror-Kino beruht. Jahre später blickt der Star, der für Hits wie Fluch der Karibik bekannt ist, mit gemischten Gefühlen auf seine Anfänge zurück. In Interviews hat er mehrfach betont, wie schwierig ihm die Balance zwischen öffentlicher Aufmerksamkeit und Privatleben fiel – eine Herausforderung, die ihn noch lange beschäftigte. Gerade in Tims Filmen fand Johnny oft Rollen, die seine eigene Unsicherheit thematisierten, was nicht selten dazu führte, dass Zuschauer den Schauspieler mit seinen Charakteren verschmolzen.

