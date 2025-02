Johnny Depp rettete seinem "Sleepy Hollow"-Pferd das Leben

Im Jahr 1999 erschien der Horrorstreifen "Sleepy Hollow" mit Johnny Depp (61) in der Hauptrolle. An der Seite des Stars war in dem Kultfilm stets sein Pferd Gunpowder. Nach Abschluss der Dreharbeiten sollte der Hengst, welcher eigentlich Goldeneye hieß und auf einem Auge blind war, planmäßig eingeschläfert werden. Aber der Schauspieler wendete das traurige Schicksal von "Gunpowder". Wie Horse Nation berichtete, übernahm er die Verantwortung für seinen tierischen Kollegen und ermöglichte ihm ein langes, glückliches Leben.

Johnnys vierbeiniger Co-Star brachte ihm vielleicht Glück – schließlich zählt "Sleepy Hollow" zu einem der bekanntesten Filme des Weltstars und wurde von Kritikern hochgelobt. Die haarsträubende Geschichte spielt im Jahr 1799. Der Protagonist Ichabod Crane, verkörpert von Johnny, wird nach "Sleepy Hollow" strafversetzt. Dort soll der Detektiv mehrere übernatürliche Morde aufklären, die von einem kopflosen Reiter ausgeführt wurden. An der Seite des erfolgreichen Filmstars spielten namhafte Kollegen wie Christina Ricci (44) und Christopher Lee (✝93).

Nicht nur mit "Sleepy Hollow" erlangte Johnny einen beeindruckenden Bekanntheitsgrad, sondern vor allem auch in seiner absoluten Paraderolle des Captain Jack Sparrow in Fluch der Karibik. Nach Vorwürfen der häuslichen Gewalt durch seine Ex Amber Heard (38) beendete Disney jedoch die Zusammenarbeit – aber nach der öffentlichen Schlammschlacht hat sich das Blatt im Sinne des Darstellers gewendet. Im Interview mit Daily Mail meinte Produzent Terry Rossio vor einigen Monaten: "Johnny wird geliebt. Ich würde bei Johnny keine Sekunde zögern."

Getty Images Johnny Depp und Christina Ricci in "Sleepy Hollow"

United Archives GmbH Johnny Depp in "Fluch der Karibik 2"

