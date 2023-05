Hot! Emily Ratajkowski rekelt sich im Mini-Bikini auf Bett

Emily Ratajkowski (31) zeigt ihre Hammer-Figur. Die Beauty machte zuletzt eigentlich mehr mit ihrem Liebesleben auf sich aufmerksam: Die US-Amerikanerin wurde bei einer wilden Knutscherei mit Popstar Harry Styles (29) erwischt. Doch um eine Romanze handelt es sich wohl nicht. Das scheint ihr aber gar nichts auszumachen. Denn sie fühlt sich offenbar pudelwohl: Emily postet Bilder ihrer neuen Kampagne, auf denen sie sich in einem winzigen Bikini zeigt.

Für ihre eigene Bikini-Marke posiert Emily bei Instagram jetzt in einem der sexy Teilchen. In einem winzigen schwarzen Zweiteiler mit feinen silbernen Anhängern rekelt sie sich für die Bilder auf einem Bett in einem Raum, umgeben von tropischen Pflanzen. Die knappe Bademode scheint gerade so das Nötigste zu verdecken und der Traumkörper der Laufstegschönheit kommt bestens zur Geltung. Und mit ihren sinnlichen Posen dürfte sie ihren Fans ordentlich einheizen.

Mit dem Unternehmen Inamorata erfüllte Emily sich einen lang gehegten Traum. 2017 hatte sie die Marke ins Leben gerufen und dort arbeitet sie nun mit ihren Freundinnen zusammen an der Bade- und Strandmode. "Mein eigenes Unternehmen zu haben und mit einer Gruppe von Frauen zu arbeiten, die ich liebe und mit denen ich befreundet bin – das macht mir sehr viel Spaß", erzählte die 31-Jährige Harper's Bazaar.

