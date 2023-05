One-Direction-Reunion: Diese zwei Gesichter wurden vermisst!

Ein nostalgisches Treffen! Die einstige Boygroup One Direction rund um Louis Tomlinson (31), Zayn Malik (30), Harry Styles (29), Liam Payne (29) und Niall Horan (29) entsprang der siebten Staffel der Castingshow "X-Factor" im Jahr 2010. Die Hotties verdrehten vor allem ihren weiblichen Fans mit Hits wie "Story Of My Life" oder "What Makes You Beautiful" die Köpfe. Nun fand eine kleine One-Direction-Reunion statt – doch diese zwei Stars fehlten!

Vor etwa sieben Jahren hatten die Jungs ihre Band auf Eis gelegt. Nun gab es laut aktuellen Angaben von The Sun überraschend ein kleines Wiedersehen für die Jungs. Mit dabei sollen allerdings nur Liam, Niall und Louis gewesen sein. Die drei sollen sich getroffen haben, um einen Song für Liams neues Album aufzunehmen.

Eine Quelle berichtete gegenüber dem Newsportal, dass Liam das Treffen in Los Angeles mit seinen langjährigen Freunden Niall und Louis sehr genossen haben soll. "Gemeinsam im Studio zu sein, fühlte sich vertraut an, also stürzten sie sich alle auf einen Track", erklärte ein weiterer Insider.

Anzeige

Getty Images One Direction im Dezember 2014

Anzeige

Getty Images Liam Payne bei der "All of Those Voices"-Premiere

Anzeige

Bob Grey / BACKGRID Louis Tomlinson und Liam Payne im März 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de