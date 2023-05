So groß geworden! Cathy Hummels posiert stolz mit Sohn Ludi

Wie schnell doch die Zeit vergeht! Im letzten Jahr reichte Cathy Hummels (35) die offizielle Scheidung von ihrem damaligen Ehemann Mats Hummels (34) ein. Über 13 Jahre gingen die Moderatorin und der Fußballprofi gemeinsam durchs Leben und begrüßten 2018 sogar ihren ersten gemeinsamen Sohn Ludwig (5) auf der Welt. Inzwischen ist ihr Kleiner schon ganz schön groß geworden! Nun posiert Cathy mit Ludi wieder stolz im Netz!

In ihrer gestrigen Story auf Instagram teilte die 35-Jährige mit, sich einen Familientag zu gönnen. Mit am Start waren natürlich Cathys Mama Marion und Schwester Vanessa. Für die kleine Familie ging es in den Englischen Garten nach München. Auf einem süßen Schnappschuss zeigte sich die Influencerin eng umschlungen mit Sohnemann Ludwig auf einer Parkbank sitzend. "Er ist fünf und ich bin 35. Bald ist er größer als ich. Sorry für den Spam, aber mein Sohn ist mein ganzer Stolz", schwärmte die Single-Mama in einer ihrer Storys.

Was bei dem gestrigen Ausflug unter keinen Umständen fehlen durfte: Ludwigs Fußball und seine Torwarthandschuhe. Promiflash hat seine Leser vor einiger Zeit gefragt: Glaubt ihr, dass aus Ludwig auch mal ein Fußballer wird? Das Ergebnis der Umfrage fiel dabei relativ deutlich aus. Von 134 Teilnehmern sind 94 – was 70,1 Prozent entspricht – der Meinung, dass er definitiv in die Fußstapfen seines Papas treten wird. Lediglich 40 Leser denken, dass er einen anderen Weg einschlagen wird [Stand: 21. Mai 2023, 13.50 Uhr].

Instagram / cathyhummels Cathy, Ludwig und Mats Hummels im Dezember 2022

Instagram / cathyhummels Cathy und Ludwig Hummels, Juli 2022

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Influencerin

