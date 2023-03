Diese Stars kochen beim "Grill den Henssler"-Staffelauftakt!

In wenigen Wochen stehen die Promis wieder am Herd! Die beliebte Show, in der deutsche Stars gegen Profi-Koch Steffen Henssler (50) antreten, flimmert schon seit fast zehn Jahren über die Fernseher. Im vergangenen Jahr gewann der Namensgeber die letzte Episode der 17. Staffel. Aber schon bald muss er seine Kochkünste wieder beweisen: Am 23. April geht "Grill den Henssler" endlich wieder los!

Wie der Sender VOX im Netz verkündet, werden in der 18. Staffel der Sendung wieder zahlreiche bekannte Gesichter zu sehen sein. In der ersten Folge wird mit einem Coach-Special gestartet, in dem vier deutsche Profi-Köche ihr Können zeigen müssen. Neben Ali Güngörmüs (46) werden dabei die Brüder Mathias und Stefan Eggert sowie Ralf Zacherl (52) gegen den Henssler antreten.

In weiteren Folgen werden unter anderem Dschungelköngin Djamila Rowe (55), Influencer Riccardo Simonetti (30), Ex-GNTM-Kandidatin Larissa Marolt (30) und Evelyn Burdecki (34) um den Sieg kämpfen. Drei Personen entscheiden in den insgesamt sechs Folgen wieder, wer die besten Rezepte zaubert: Die Moderatorin Jana Ina Zarrella (46), Koch-Star Christian Rach (65) und Reiner Calmund (74) sitzen in der Jury.

RTL/Frank W. Hempel Steffen Henssler bei "Grill den Henssler"

RTL/Frank W. Hempel Christian Rach, Reiner Calmund und Jana Ina Zarrella bei "Grill den Henssler"

RTL / Frank W. Hempel Steffen Henssler, Profikoch

