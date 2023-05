Total verliebt: J.Lo und Ben Affleck knutschen erneut rum!

Sie schweben nach wie vor auf Wolke sieben! Die Sängerin Jennifer Lopez (53) und der Schauspieler Ben Affleck (50) gingen im vergangenen Jahr nach ihrer überraschenden Reunion den Bund fürs Leben ein. 2002 waren die beiden schon einmal ein Paar, jedoch ging ihre Beziehung damals bereits nach zwei Jahren in die Brüche. Heute scheinen die Hollywoodstars glücklicher als je zuvor. Nun knutschten Jennifer und Ben erneut in der Öffentlichkeit und sahen dabei total verliebt aus!

Auf neusten Paparazzi-Schnappschüssen, die Dailymail vorliegen, wurden die Turteltauben gestern bei einem ausgiebigen Einkaufsbummel in Beverly Hills erwischt. Die Bilder zeigen, wie das Pärchen liebevoll Küsse miteinander austauscht und sich dabei fest an den Händen hält. Die 50-Jährige schaut dabei total verschossen zu ihrem Liebsten auf und wirkt superhappy!

Seine Kids hatte das Paar ebenfalls im Schlepptau. Die "On The Floor"-Interpretin brachte ihre 15-jährigen Zwillinge Maximilian David (15) und Emme Maribel (15) aus ihrer vorherigen Beziehung mit Marc Anthony (54) in die Ehe. Ben hat bereits seine zwei Töchter Violet (17) und Seraphina Rose (14) sowie Sohnemann Samuel (11) mit seiner Ex-Ehefrau Jennifer Garner (51).

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im Oktober 2022

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Februar 2022

KCS Presse / MEGA Jennifer Lopez und Ben Affleck, Schauspieler

