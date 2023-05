So verliebt: J.Lo und Ben Affleck knutschen bei Filmpremiere

So happy wie eh und je! Jennifer Lopez (53) und Ben Affleck (50) überraschten 2022 mit dem Liebes-Comeback des Jahres. Die Hollywoodstars waren schon von 2002 bis 2004 liiert gewesen, fanden dann fast 20 Jahre später wieder zueinander. Ihre Ehe scheinen die "Let's Get Loud"-Interpretin und der Schauspieler auch total zu genießen – wie vernarrt sie ineinander sind, zeigen J.Lo und Ben nun mal wieder auf dem roten Teppich!

Am Mittwoch fand die Premiere des neusten Netflix-Films der 53-Jährigen – "The Mother" – statt. Ihr Ehemann Ben unterstützte sie dabei: Total süß posieren die zwei Turteltauben im Blitzlichgewitter, geben sich dabei sogar einen filmreifen Knutscher. Auch Jen und Bens Outfits können sich sehen lassen: Die Grammy-Gewinnerin war in einem cremefarbenen Glitzer-Look unterwegs, bestehend aus einem knappen Oberteil, einem bodenlangen Rock und einem dazu passenden Blazer. Ihr Liebster strahlte in einem klassischen schwarzen Anzug.

Jennifers Kids Emme (15) und Max waren bei der Premiere nicht mit dabei – die 15-jährigen Zwillinge seien aber auch keine großen Fans des Rampenlichts: "Ich glaube, das ist viel für sie", erklärt sie People-Reportern. Ob sie mal in ihre Fußstapfen treten werden, könne sie jetzt noch nicht sagen: "Ich habe das Gefühl, dass sie es werden [...]. Ich bin mir noch nicht sicher."

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez bei der "The Mother"-Premiere

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez bei der "The Mother"-Premiere

Getty Images Jennifer Lopez bei der "The Mother"-Premiere

