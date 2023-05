Ex-Stylistin der Queen ging Deal mit König Charles III. ein

Die langjährige Freundin von Queen Elizabeth II. (✝96) muss ihre Koffer packen. Rund 25 Jahre lang setzte die britische Monarchin auf die Unterstützung von Angela Kelly (65): Sie war die Stylistin der Queen und auch ihre persönliche Assistentin. Aber auch privat sollen sie sich gut verstanden haben und einige Zeit wohnte sie sogar direkt nebenan. Doch nach dem Tod der Queen änderten sich die Dinge für sie: Angela hat von König Charles III. (74) ein Haus geschenkt bekommen und muss das königliche Anwesen verlassen!

Das berichtet nun Daily Mail. Demnach habe der neue König der ehemaligen Stylistin seiner Mutter ein neues Haus gekauft, da sie nun am Schloss Windsor keine Beschäftigung mehr hat. Zeitgleich habe Angela damit aber auch unterschrieben, dass sie nichts über die Queen ausplaudert. So dürfe sie die Worte "König" und "Palast" nicht mehr öffentlich verwenden, um sich nicht kommerziell über Berichte vom Hof zu bereichern. Sie hat in der Vergangenheit bereits zwei Bücher über das Leben im Palast geschrieben.

Über ihren Umzug soll Angela aber ziemlich traurig sein. Auf Fotos, die dem Blatt vorliegen, weint die Britin traurig und lehnt sich an einen Mann, als sie gerade ihre Sachen packt. Kürzlich hat sie bei Instagram schon ein Bild von ihrem alten Garten gepostet und ihren Freunden mitgeteilt: "Ich bereite mich darauf vor, mich zu verabschieden. Ich ziehe endlich in mein neues Haus, das ich endlich 'mein Zuhause' nennen kann."

