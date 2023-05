Nach Baby-News: Jack Whitehalls Freundin Roxy posiert happy

Roxy Horner ist wohl ziemlich zufrieden! Das Model geht seit rund drei Jahren mit dem Komiker Jack Whitehall (34) durchs Leben. Erst vor wenigen Tagen hatte das Paar verraten, dass es nun den nächsten Schritt macht: Roxy und Jack werden schon bald Eltern. Dies hatten sie mit süßen Schnappschüssen verkündet. Jetzt wagte die werdende Mama sich erstmals seit Bekanntgabe der schönen Neuigkeiten auf ein öffentliches Event!

In ihrer Instagram-Story teilte die 31-Jährige einige Eindrücke von ihrem Besuch auf der Londoner Blockchain-Konferenz. Die Schwangere strahlte wunderschön in ihrem eleganten Look, welcher aus einem kurzen, schwarzen Kleid mit passendem Blazer bestand. Ein Babybauch war darin nicht zu erkennen. Auf einem weiteren Foto posierte sie außerdem mit ihrem Modelkolleginnen Meredith Mickelson und Hana Cross.

Die Beauty hatte zuletzt allerdings auch weniger schöne Neuigkeiten wegstecken müssen. Ihr Liebster offenbarte gegenüber Evening Standard, dass Roxy erst kürzlich herausgefunden hatte, dass sie an Diabetes leide. Sie war aufgrund einer Unterzuckerung bei den Brit Awards zusammengebrochen.

Instagram / roxyhorner Hana Cross, Meredith Mickelson und Roxy Horner, Mai 2023

Instagram / jackwhitehall Jack Whitehall und Roxy Horner, Mai 2023

Getty Images Jack Whitehall und Roxy Horner auf einer Premiere

Glaubt ihr, dass Roxy bald verraten wird, wie weit ihre Schwangerschaft fortgeschritten ist? Ja, ich denke schon! Nee, ich glaube nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



