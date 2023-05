Nach Trennung: Chers Ex mit seiner Verflossenen unterwegs!

Kehrt Alexander Edwards nun zurück zu seiner Ex? Im November 2022 hatte Cher (77) die Beziehung zu dem Unternehmer bestätigt. Während sich die beiden immer wieder total vernarrt ineinander gezeigt hatten, waren die Familie und Freunde der Sängerin nicht besonders angetan von der Beziehung der "If I Could Turn Back Time"-Interpretin. Vor einigen Tagen entschlossen die beiden überraschend, doch getrennte Wege zu gehen. Und nur kurze Zeit später hängt Alexander schon wieder mit seiner Ex ab!

Auf neuen Bildern, die Radar Online vorliegen, sieht man, dass Alexander nur wenige Tage nach der Trennung von der 77-jährigen Künstlerin schon wieder in weiblicher Gesellschaft unterwegs ist – nämlich mit seiner Ex Amber Rose (39)! Dabei ist zu sehen, wie das einstige Pärchen sich auf einem Parkplatz unterhält, sich immer wieder tief in die Augen schaut und herzlich miteinander lacht.

Während sich Alexander schon wieder bestens gelaunt in der Öffentlichkeit zeigt, hat Cher offenbar noch ziemlich an dem Liebes-Aus zu knabbern – immerhin befürchte die Künstlerin, dass ihr Ex ein falsches Spiel mit ihr gespielt haben könnte. "Es ist ihr jetzt ziemlich klar, dass AE sie wahrscheinlich die ganze Zeit nur benutzt hat, um seinen Bekanntheitsgrad zu steigern", verriet ein Insider gegenüber dem Onlineportal.

ActionPress Cher und Alexander Edwards in West Hollywood

Getty Images Alexander Edwards und Amber Rose

MediaPunch / ActionPress Die Turteltäubchen Alexander Edwards und Cher

