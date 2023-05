"Salz in die Wunde": Hat Alexander Edwards Cher nur benutzt?

Endet diese Trennung etwa in einem Rosenkrieg? Im November 2022 machte Sängerin Cher (76) eine überraschende Neuigkeit publik: Sie ist an den 40 Jahre jüngeren Musikproduzenten Alexander Edwards vergeben, der ihr später sogar einen Antrag machte. Besonders lang hielt ihre Beziehung aber nicht, denn seit wenigen Tagen ist wieder alles aus und vorbei. Doch nun fürchtet Cher, dass ihr Ex sie nur ausgenutzt hat und berühmter werden wollte!

Wie RadarOnline berichtet, sind die beiden wohl nicht mehr gut aufeinander zu sprechen. "Es ist ihr jetzt ziemlich klar, dass AE sie wahrscheinlich die ganze Zeit nur benutzt hat, um seinen Bekanntheitsgrad zu steigern", verrät ein Insider dem Onlineportal und fügt hinzu: "Jetzt streut er Salz in die Wunden, indem er den Mund aufmacht und allen erzählt, dass sie nie verlobt waren!" Ein weiterer Grund sei auch die herrische Art des Produzenten. Damit konnte die "Believe"-Interpretin angeblich nicht gut umgehen.

Bereits vor Kurzem äußerten Freunde ihre Bedenken zu Chers neuer Liebe. So soll die Musikerin ihren Ex ganz schön verwöhnt und ihn mit Geschenken überhäuft haben. "Alle sind entsetzt über ihr Verhalten. Sie [...] kauft jeden Tag ein und das brennt ein Loch in ihr Bankkonto. Alles dreht sich darum, Alexander glücklich zu machen", erzählte ein Bekannter gegenüber RadarOnline.

Getty Images Cher im November 2022

MediaPunch / ActionPress Die Turteltäubchen Alexander Edwards und Cher

Getty Images Sängerin Cher

