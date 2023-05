True Thompson (5) bekommt erste Sprechrolle in Werbespot!

True Thompson (5) bekommt ihren ersten Job! Die Kardashian-Familie ist dafür bekannt, dass sie für viele verschiedene Produkte wirbt. Seit ihrem Debüt bei Keeping up with the Kardashians im Jahr 2007 haben die Mitglieder der Familie mehrere eigene Unternehmen gegründet. Sogar die Kardashian-Kids fangen damit schon an. Kim Kardashians (42) Tochter North West (9) launchte bereits eigene Hautpflegeprodukte. Nun steigt True in das Werbegeschäft ein!

Die Fünfjährige bekommt eine kleine Sprechrolle in der neuen Kampagne einer Lebensmittelmarke. In dem Werbespot, den Khloé auf Instagram geteilt hatte, treten Trues Mutter und Oma Kris Jenner (67) in einem humorvollen "Kochwettbewerb" gegeneinander an. Am Ende des Spots hat True ihren Auftritt. Als Khloé sie fragt, wer der Gewinner ist, zeigt die Fünfjährige zwei Daumen nach oben, nachdem sie ein mit dem Produkt hergestelltes Gebäck gegessen hat.

Im vergangenen Monat widmete Khloé ihrer Tochter einen süßen Geburtstagspost: "Ich habe von meiner Tochter geträumt, solange ich mich erinnern kann, aber meine Träume waren nicht einmal annähernd die Realität, mit der Gott mich gesegnet hat", schrieb der Realitystar auf Instagram. True und ihr Bruder seien ihr Herzschlag und ihr Glück.

Instagram / khloekardashian True Thompson und Khloé Kardashian an Weihnachten 2022

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson mit seiner Tochter True, Februar 2023

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und ihre Kids im Jahr 2023

