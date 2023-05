Joe Alwyn besucht erstes Event seit Taylor-Swift-Trennung!

Joe Alwyn (32) ist wieder da! Hinter dem Schauspieler liegen vermutlich einige harte Wochen: Mehrere Jahre soll der "Eine Handvoll Worte"-Star mit Taylor Swift (33) zusammen gewesen sein – doch im April war dann bekannt geworden, dass sich die beiden getrennt haben. Seitdem hielt sich der Blondschopf aus der Öffentlichkeit heraus. Jetzt ist Joe aber zurück im Rampenlicht und absolviert seinen ersten Post-Trennungs-Auftritt!

Am Montagabend fand in Cannes ein Dinner des Luxuslabels Celine statt. Wie Just Jared berichtet, war dort auch Joe zu Gast: Der 32-Jährige trug ein lässiges Seidenhemd und ein schwarzes Jacket – seine Augen versteckte er hinter einer schwarzen Sonnenbrille. Neben Joe waren auch zahlreiche andere Promis zu dem Event eingeladen: Unter anderem tummelten sich dort Kaia Gerber (21), Future (39) und Grace Van Dien (26).

Wie es Joe nach der Trennung von der Musikerin wohl geht? In letzter Zeit halten sich nämlich die Schlagzeilen, dass die Sängerin bereits einen Neuen hat – und zwar keinen Geringeren als Matt Healy (34). Ihr Ex soll deshalb gekränkt sein, wie eine Quelle verraten hatte: "Aber er tut sein Bestes, um sich zu beschäftigen und sich auf sich selbst zu konzentrieren!"

Anzeige

Getty Images Joe Alwyn, 2022

Anzeige

Getty Images Joe Alwyn im Mai 2022

Anzeige

Getty Images Taylor Swift im März 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de