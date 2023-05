"Ex on the Beach"-Dominik hatte "keine ernsten Absichten"!

Er musste schon diverse Körbe verkraften! Dominik Brcic sorgt derzeit bei Ex on the Beach für ordentlich Wirbel. Besonders in der aktuellen Folge fiel der Kroate negativ auf, als er Carina und Chiara (26) mit der gleichen Masche anbaggerte: Er wollte beide auffressen. Das flog allerdings ziemlich schnell auf – seine Versuche, sich zu rechtfertigen, scheiterten. Jetzt behauptet Dominik, dass er sowieso keine ernsten Absichten mit Chiara hatte!

"Ich respektiere Chiara sehr, sie ist eine sehr witzige und loyale Person", erklärt der Wiener Promiflash. "Jedoch bin ich nicht mit der Absicht zu 'Ex on the Beach' gegangen, um jemanden auf ernster Ebene kennenzulernen", macht Dominik klar. Sein Plan sei gewesen, für Unterhaltung und ein wenig Wirbel zu sorgen.

Im Laufe der Folge sah das allerdings anders aus: Der einstige Are You The One?-Teilnehmer war sichtlich genervt davon, dass Chiara auf Kimis Schoß saß. "Eigentlich hat es mich gar nicht gestört, ich wollte einfach ein wenig provozieren, mir war danach", beteuert Dominik gegenüber Promiflash jetzt.

RTL / Frank J. Fastner Chiara Antonella, "Ex on the Beach"-Kandidatin 2023

RTL / Frank J. Fastner Dominik Brcic, Kandidat bei "Ex on the Beach"

RTL Kimi bei "Ex on the Beach"

