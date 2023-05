Schmerzen im Rücken: Nadja Abd el Farrag war in Notaufnahme!

Was war bei Nadja Abd el Farrag (58) los? Vor allem während und nach der Beziehung mit dem Poptitan Dieter Bohlen (69) war sie in den Medien präsent. Doch dann zog sich die TV-Bekanntheit immer mehr zurück. Vor wenigen Wochen dann aber diese überraschenden News: Naddel, wie sie auch genannt wird, soll verschwunden sein. Kurz darauf meldete sie sich zurück und erklärte, erneut die Öffentlichkeit meiden zu wollen. Jetzt heißt es von einem Freund: Naddel war in der Notaufnahme!

Patricia Blancos (52) Ex Andreas Ellermann packt gegenüber Bild über den Vorfall aus. Als sie aber nicht erschien, wurde er stutzig: "Ich habe mir große Sorgen gemacht, konnte Nadja danach auch zwei Tage nicht erreichen." Also fuhr Andreas persönlich zu Naddels jetzigen Wohnung. "Dort berichteten mir Nachbarn, dass sie Nadja in die Notaufnahme in die Asklepios Klinik Barmbek gefahren haben", schildert er weiter. Nach starken Schmerzen im Rücken bestand ein Verdacht auf Bandscheibenvorfall. Mittlerweile gehe es Nadja wieder besser.

Nadja und Andreas sind bereits seit einiger Zeit Freunde. Der Unternehmer hatte der Bohlen-Ex auch zu einer Wohnung in Hamburg verholfen und sie tatkräftig unterstützt. Angeblich soll das auch seine inzwischen gescheiterte Beziehung zu Patricia Blanco belastet haben.

Instagram / nadjaabdelfarrag_official Nadja Abd el Farrag und Andreas Ellermann im April 2023

ActionPress / BACH Nadja Abd el Farrag und Dieter Bohlen, 2001

Instagram / nadjaabdelfarrag_official Nadja Abd el Farrag

