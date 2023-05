Singt Matty Healy etwa auf Taylor Swifts nächstem Album?

Die Liebes-News reißen nicht ab! Seit Wochen schon machen die Sängerin Taylor Swift (33) und der Rock-Musiker Matt Healy (34) mit ihrer Romanze von sich reden. Auf anfängliche Gerüchte folgten schließlich eindeutige Paparazzi-Fotos, die zeigten: Die beiden wollen ihr Glück nicht länger verbergen. Auch den Vater der Sängerin hat der "The 1975"-Frontman bereits kennengelernt. Nun scheinen die beiden ihr privates Glück in den Berufsalltag integrieren zu wollen, denn: Angeblich wird Matty auf Taylors nächstem Album mitwirken!

Wie ein Insider The Sun mitteilt, planen die beiden gemeinsam Musik zu schreiben. Auch dass Matty zusammen mit Taylor singen wird, wäre möglich: "Es wurde beschlossen, dass er ihr beim Schreiben von Songs für ihr nächstes Album helfen wird und er könnte sogar einige Vocals beisteuern, wenn es für die Tracks passt."

Bei einem Konzert in Boston verkündete Taylor erst vor wenigen Tagen, dass sie derzeit so glücklich wie noch nie sei: "Es ist nicht nur die Tour, ich weiß nicht, mein Leben fühlt sich endlich an, als ob es einen Sinn hätte." Dass die Sängerin ihr privates Glück in der Musik verarbeitet, ist keine Überraschung. Bereits ihr Ex-Freund Joe Alwyn (32) war in den Songwriting-Prozess für frühere Alben involviert gewesen.

Getty Images Matty Healy, Sänger

Getty Images Taylor Swift im März 2023

ActionPress Taylor Swift und Matty Healy in New York im Mai 2023

