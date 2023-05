Joe Alwyn wird noch jahrelang an Taylors Musik mitverdienen!

Frisch getrennt, aber dick im Geschäft! Nach dem Beziehungs-Aus der Sängerin Taylor Swift (33) und des Schauspielers Joe Alwyn (32) ranken sich die Gerüchte um mögliche Trennungsgründe. Während Taylor längst neu verliebt zu sein scheint und sich von Musiker Matt Healy (34) trösten lässt, wird ihr Verflossener auf andere Art und Weise für den möglichen Trennungsschmerz entschädigt: Angeblich wird Joe noch jahrelang an Taylors Musik mitverdienen!

Der britische Schauspieler kann offenbar für die insgesamt sechs Songs, an denen er als Co-Autor auf Taylors Alben "Folklore", "Evermore" und "Midnights" mitwirkte, ein jährliches Gehalt im fünfstelligen Bereich erwarten. Unter dem Pseudonym William Bowery half er seiner Ex-Partnerin unter anderem beim Schreiben von Hits wie "Betty" und "Exile", wie Daily Mail berichtet. Vor allem wenn sich Musik so gut verkauft, wie die der US-Amerikanerin, ist eine Co-Autorschaft ein lukratives Geschäft.

Was genau zwischen den Ex-Verliebten vorgefallen ist, ist bisher übrigens nicht bekannt. Auffallend ist, dass einige von Taylors Freunden, unter anderem das Model Gigi Hadid (28) und der Schauspieler Ryan Reynolds (46), Joe auf Social Media entfolgt sind. Vielleicht erfahren die Fans auf zukünftigen Alben der US-Amerikanerin, was wirklich zwischen den beiden vorgefallen ist. Taylor ist nämlich dafür bekannt, private Erlebnisse in ihrer Musik aufzuarbeiten. Auch wenn Joe dann kein Stück vom Kuchen mehr abkriegen wird, so hat sich die Beziehung aus finanzieller Sicht für ihn in jedem Fall gelohnt!

Getty Images Joe Alwyn, Schauspieler

Backgrid Taylor Swift und Joe Alwyn, Oktober 2019

Dimitrios Kambouris/Getty Images, Jon Kopaloff/Getty Images Collage: Taylor Swift und Joe Alwyn

