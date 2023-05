Traum in Blau: So schön präsentiert sich Nicole Scherzinger!

Sie weiß, wie man sich kleidet! Nicole Scherzinger (44) machte sich als Sängerin der Pussycat Dolls einen Namen in der Musikbranche und war auch als Solo-Artist erfolgreich. Seitdem ist die Beauty ein gern gesehener Gast auf Red Carpets und zeigt sich von ihrer besten Seite. So auch gestern im Rahmen einer VIP-Party in Cannes: Nicole präsentierte sich in einer atemberaubenden Robe!

Während der "Pleasure Is Always On"-Party in der französischen Küstenstadt zog die "Don't Cha"-Interpretin alle Register. Sie trug ein lila-blaues Kleid, welches glänzte und glitzerte. Die 44-Jährige wählte passend dazu silbernen Schmuck aus, der dem Outfit wohl den letzten Schliff verpasste. Ihre Haare trug die Beauty offen und glatt. Ihre Augen hatte sie mit schwarzem Eyeliner umrandet.

Dass sich Nicole gern glamourös zeigt, ist kein Geheimnis. Erst vor Kurzem war die Sängerin im Rahmen des Krönungskonzerts zu Ehren von König Charles III. (74) aufgetreten und hatte in einer dunkelblauen Robe gestrahlt. Diese hatte aus einem Rock und einem Oberteil aus Samt bestanden, sowie aus transparentem Stoff in der Bauchregion.

