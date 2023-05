Nicole Scherzinger begeistert mit Krönungskonzert-Look!

Nicole Scherzingers (44) Look lenkt von ihrem Auftritt ab! Das vergangene Wochenende stand ganz im Zeichen der Krönung des britischen Regenten König Charles III. (74). Am Samstag war der Sohn der Queen (✝96) feierlich gekrönt worden und am Sonntag fand ein Konzert zu Ehren des Monarchen statt. Zahlreiche Megastars traten dabei auf. Auch die Pussycat Dolls-Sängerin gab eine Performance zum Besten. Neben einem tollen Auftritt waren die Zuschauer besonders begeistert von Nicoles Outfit.

Die 44-Jährige trat in einem wunderschönen blauen Kleid auf die Bühne. Dieses bestand aus einem Rock und einem Oberteil aus Samt sowie einem transparenten Teil in der Mitte. Die Farbauswahl passte perfekt zum Hintergrund, denn Schloss Windsor war in Blau beleuchtet. Die US-Amerikanerin sang "Reflection" aus Disneys Mulan.

Während Nicole sowohl mit ihrem Äußeren als auch mit ihrer Darbietung überzeugte, fiel Katy Perrys (38) Auftritt während des Konzertes bei den Royal-Fans eher durch. "Kein Wunder, dass meine goldene Alufolie verschwunden ist... Katy Perry ist damit bedeckt" und "Lieber Gott, nehmt sie von der Bühne runter", kommentierten zwei Fans auf Twitter.

