"Trauriger Tag": Guido Maria Kretschmers Hund ist verstorben

Der Shopping Queen-Star Guido Maria Kretschmer (58) und sein Mann Frank Mutters sind große Tierfreunde – und daraus macht das Paar auch im Netz kein Geheimnis: Guido veröffentlichte in der Vergangenheit immer wieder Schnappschüsse, auf denen er gemeinsam mit seinen fünf Hunden Aimée, Undine, Idaya, Ivy und Alaiyha posiert. Doch jetzt macht der Designer eine traurige Nachricht publik: Guidos geliebte Hundedame Aimée ist verstorben.

Auf seinem Instagram-Profil verabschiedet sich der 58-Jährige am Dienstag mit einem rührenden Post von seiner langjährigen Wegbegleiterin. "Heute ist ein sehr trauriger Tag, denn eine unserer Hündinnen ist heute Morgen in den Himmel geflogen", trauert der Moderator und fügt hinzu: "Geliebtes Aiméechen, wir sind unendlich dankbar für die wunderbaren Jahre mit dir und bleiben für immer in tiefer Liebe mit dir verbunden."

Doch nicht nur Guido und sein Mann Frank trauern im Netz um Aimée – zahlreiche Promis stehen dem Paar nach dem Verlust der Fellnase bei. "Ich denke an euch", schreibt beispielsweise die TV-Moderatorin Mareile Höppner (46). Unter anderem lassen auch Ilka Bessin (51), Lars Tönsfeuerborn (32) und Marco Schreyl (49) einen liebevollen Kommentar da.

Instagram / guidomariakretschmer Frank Mutters und Guido Maria Kretschmer

Instagram / guidomariakretschmer Guido Maria Kretschmer mit seinen Hunden, März 2022

Getty Images Mareile Höppner, September 2022

