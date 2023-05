Wird Ben Affleck sich bald aus Öffentlichkeit zurückziehen?

Hat Ben Affleck (50) genug von Hollywood, Red Carpets und eleganten Veranstaltungen? Im vergangenen Jahr waren der Schauspieler und Jennifer Lopez (53) gemeinsam vor den Traualtar getreten. Auch wenn sich die beiden oftmals total verliebt ablichten lassen, wurde das Paar auch bei so manch hitziger Auseinandersetzung gesichtet – auch bei öffentlichen Events. Will Ben der Öffentlichkeit deshalb schon bald den Rücken kehren?

In einem Mirror-Interview spricht PR-Expertin Mayah Riaz über Bens Verhaltensweisen der vergangenen Woche und vermutet, dass sich der "Gone Girl"-Darsteller schon bald aus dem öffentlichen Leben zurückziehen könnte. "Es sieht nicht so aus, als ob er die öffentliche Seite des Schauspielerdaseins genießt, wie man zum Beispiel auf Preisverleihungen oder Premieren gesehen hat", analysiert die Insiderin und fügt hinzu, dass Ben womöglich schon bald entscheiden könnte, einen Schritt aus dem Business zurückzutreten.

Gute Mimik zum bösen Spiel zu machen scheint dem 50-Jährigen nämlich ziemlich schwer zu fallen, wie er bereits Ende März selbst in der Talkshow Jimmy Kimmel Live verriet. "Ich habe ein sehr unglücklich aussehendes [...] Gesicht", erklärte er seinen grimmigen Gesichtsausdruck auf vergangenen Events und stellte allerdings klar, dass es ein Irrglaube sei, ständig unglücklich zu sein.

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez bei der "The Mother"-Premiere

Getty Images Ben Affleck, Schauspieler

Getty Images Ben Affleck auf dem roten Teppich

