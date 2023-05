30. Woche: Sarafina Wollny zeigt ihren großen Babybauch!

Sarafina Wollny (28) darf bald ihr drittes Baby im Arm halten! Nach der Geburt ihrer Zwillinge Emory (2) und Casey (2) im Sommer 2021 ist sie wieder schwanger: Die TV-Bekanntheit und ihr Mann Peter (30) sind schon voller Vorfreude auf ihr drittes Wunder. Aber auch die Twins sind bereit, endlich große Brüder zu werden. Bis zur Geburt dauert es auch nicht mehr lange, denn die Influencerin ist bereits in der 30. Schwangerschaftswoche: Jetzt zeigt Sarafina ihren kugelrunden Babybauch im Netz.

In ihrer Instagram-Story präsentiert sie jetzt stolz ihre gewachsene Körpermitte im Spiegel: In einem hautengen grünen Kleid bringt Sarafina ihren Bauch perfekt zur Geltung – und der kann sich wirklich schon sehen lassen! Liebevoll streichelt die baldige Dreifachmama in dem kurzen Clip über ihre Kugel und markiert ihren Liebsten Peter.

Obwohl Sarafina am Bauch also schon mächtig zugelegt hat, spiegelt sich das in ihrem Gewicht nicht wider. Erst vor wenigen Tagen verriet sie, in ihrer Schwangerschaft bisher erst 1,5 Kilogramm zugenommen zu haben. "Ich habe mich nicht verschrieben", stellt die 28-Jährige gegenüber den zweifelnden Fans klar.

RTLZWEI Sarafina und Peter Wollny und ihre Zwillinge Emory und Casey

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny, TV-Bekanntheit

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny mit ihren Zwillingen Emory und Casey

