Selten! Margot Robbie genießt Date mit Ehemann Tom Ackerley

Margot Robbie (32) ist seit Jahren eine gefeierte Schauspielerin in Hollywood. 2013 lernte sie den Produzenten Tom Ackerley (33) am Filmset von "Suite française – Melodie der Liebe" kennen und lieben. Drei Jahren später gaben sich die zwei das Jawort. Ihre Beziehung halten sie allerdings aus der Öffentlichkeit heraus – doch nun machen sie eine Ausnahme: Margot und Tom hatten eine Datenight bei einer Fashionshow!

Vor wenigen Tagen waren die zwei zusammen auf der Chanel Cruise Show in Los Angeles. In der ersten Reihe posierte das Pärchen für die Fotografen und machte dabei eine ziemlich gute Figur. Während sich die "Barbie"-Darstellerin in einem Bikini-Oberteil, einer extravaganten Weste und einer Jeans präsentierte, glänzte ihr Gatte in einem lässigen hellbraunen Blazer. Überaus glücklich strahlten die beiden in die Kameras – sie schienen wohl eine ziemlich gute Zeit zu haben.

Anfang des Jahres hatten sich Fans aber etwas Sorgen um das Paar gemacht. Grund: Die Hollywoodbeauty war öfter ohne ihren Ehering unterwegs gewesen. Ob am Flughafen oder bei einem Red-Carpet-Event – Margot hatte ihren Trauring gegen andere Accessoires eingetauscht. Zu den Krisengerüchten hatte sich die Leinwandheldin aber nie geäußert.

Getty Images Margot Robbie, Schauspielerin

Getty Images Margot Robbie und Tom Ackerley bei der Vanity Fair Oscar Party 2018

ActionPress Tom Ackerley und Margot Robbie

