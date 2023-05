Blake Sheltons "The Voice"-Aus: Ehefrau Gwen wird emotional!

Eine rührende Botschaft! Gwen Stefani (53) und Blake Shelton (46) gehen bereits seit einigen Jahren gemeinsam durchs Leben. Kennengelernt haben sich die zwei Musiker, während sie beide in der Jury der amerikanischen Ausgabe von The Voice saßen. Die "Hollaback Girl"-Interpretin verließ die Show bereits – nun verabschiedet sich auch der Countrysänger von seinem Juroren-Posten. Bei Blakes letztem Auftritt in der Castingsendung widmet Gwen ihm süße Worte!

Während des Finales am vergangenen Dienstag blendete der Sender NBC eine Videobotschaft der 53-Jährigen ein. "23 Staffeln lang hat er das Leben der Menschen verändert. 'The Voice' wird weitergehen, aber Blakes Vermächtnis wird für immer bleiben", erklärt Gwen und fügt ganz ergriffen hinzu: "'The Voice' ist der Grund, warum ich Blake Shelton kennengelernt habe und mein Leben hat sich danach komplett verändert. Blake, ich wünsche dir ein tolles Finale. Wir lieben dich, und wir sehen uns zu Hause."

Wie Blake schon zuvor im Interview mit CMT verraten hatte, dauerte es ein wenig, bis es bei ihm und seiner Frau funkte: "In der Staffel, in der ich Gwen kennengelernt habe, konnte ich nicht einmal richtig mit ihr reden." Sie hätten sich nur hier und da mal gegrüßt. Erst zwei Staffeln später seien sie sich dann nähergekommen.

Getty Images Gwen Stefani und Blake Shelton im Jahr 2022

Getty Images Blake Shelton und Gwen Stefani im Mai 2023

Getty Images Blake Shelton und Gwen Stefani im Juni 2022

