Sind Justin Long und Kate Bosworth etwa schon verheiratet?

Kate Bosworth (40) und Justin Long (44) könnten derzeit wohl nicht glücklicher sein. Die "Still Alice"-Darstellerin und der "Movie 43"-Star gehen seit knapp einem Jahr zusammen durch Leben und scheinen total verliebt zu sein. Erst vor wenigen Wochen verkündeten die beiden, dass sie sich verlobt haben. Feierten die zwei Turteltauben sogar schon ihre Hochzeit? Justin nennt seine Liebste Kate immerhin schon seine Frau!

In einer aktuellen Folge seine Podcasts "Life Is Short" spricht der 44-Jährige mit der Schauspielerin Kyra Sedgwick (57) über seine Dreharbeiten zu "Barbarian" im vergangenen Jahr: "Ich war dort, als ich mich wirklich in meine jetzige Frau verliebte", plaudert er dabei ganz beiläufig aus. Es scheint also so, als hätten Justin und Kate sich tatsächlich bereits das Jawort gegeben!

Ein weiteres Indiz lieferte auch Kate in ihrer Instagram-Story. Dort teilte sie kürzlich einige Schnappschüsse, auf denen sie mit ihren Eltern und ihrem Verlobten in die Kamera lächelt. Was dabei aber besonders ins Auge fällt: Kate trägt neben ihrem Verlobungsklunker einen weiteren Ring an ihrer Hand und auch an Justins Ringfinger lässt sich ein goldener Ring erkennen!

Anzeige

Instagram / justinlong Justin Long und Kate Bosworth, Schauspieler

Anzeige

Instagram / katebosworth Kate Bosworth und ihr Mutter im Mai 2023

Anzeige

Instagram / katebosworth Justin Long und Kate Bosworths Vater im Mai 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de