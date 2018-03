Über 20 Jahre im Showgeschäft – die kanadische Sängerin Nelly Furtado (39) zählt zu den angesagtesten Musikern aller Zeiten. Gleich ihre erste Single "I'm Like A bird" eroberte die Charts weltweit. Von Album zu Album erfand sich die Beauty neu und zeigte, wie facettenreich sie ist. Ihre erfolgreichste Platte ist nach wie vor "Loose" aus dem Jahr 2006. Die dazugehörigen Hits "Promiscuous", "Maneater", "Say It Right" und "All Good Things" werden bis heute in den Clubs rauf- und runtergespielt. Ab 2013 legte Nelly eine mehrjährige künstlerische Pause ein, um sich mit sich selbst zu beschäftigen: “Ich habe eigene Sachen gemacht. Ich habe versucht, neue Hobbys zu lernen. Ich bin zurück an die Uni und habe Dramaturgie studiert.” Doch Anfang 2017 legte sie mit dem Album "The Ride" ein grandioses Comeback hin. Und heute hat sie noch einen Grund zur Freude: Sie feiert nämlich ihren 39. Geburtstag.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de