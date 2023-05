Schock: Sie kehren zurück zur "Kampf der Realitystars"-Sala

Man sieht sich immer zweimal im Leben! Bei Kampf der Realitystars kämpfen siegeshungrige Stars und Sternchen aus dem deutschen Fernsehen um das Preisgeld von 50.000 Euro. Damit am Ende der "Realitystar des Jahres" gekürt werden kann, müssen die Kandidaten ihre Konkurrenten in der Stunde der Wahrheit für den Auszug nominieren. Danach müssen diejenigen mit den meisten Stimmen ihre Koffer packen und die Sala verlassen. Doch jetzt der Schock: Zwei bereits ausgeschiedene Promis kehren zurück!

In der aktuellen Folge der Realityshow bekommen die Neuankömmlinge Aneta Sablik (34) und Lukas Baltruschat die ehrenvolle Aufgabe, zwei bereits ausgeschiedene Sala-Mitbewohner zurückzuholen! Nach langem Grübeln vergaben die beiden ihr goldenes Ticket an Emmy Russ (24) und Percival (58). Die Rückkehr der beiden Realitystars sorgt nicht nur für Begeisterung. "Also der erste Gedanke, den ich hatte, war: Es wird knallen", plauderte Sarah Knappig aus. Und auch die anderen Kandidaten verzerrten genervt die Gesichter.

Für Evanthia Benetatou (31) könnte vor allem Emmys Rückkehr unangenehm werden – und das nicht nur, weil sie auf ihren Flirt Paul Janke (41) gehofft hatte. Denn kurz vor dem Exit der Blondine waren die beiden ordentlich aneinandergeraten. "Ich kann dich einfach nicht ernst nehmen", hatte sie dem Realitysternchen vor die Füße geknallt. Ohne Aussprache verließ Emmy die Villa nach der Stunde der Wahrheit.

