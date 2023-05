Coldplay zollte Tina Turner während Barcelona-Konzert Tribut

Tina Turner (✝83) wird in Ehren gehalten! Coldplay befindet sich derzeit auf Tournee und machte am gestrigen Abend nun Halt in Barcelona. Während die Gruppe rund um Sänger Chris Martin (46) auf der Bühne stand, wurde bekannt, dass Tina verstorben ist. Die Band erfuhr von der traurigen Nachricht noch während ihres Auftritts. Die Musiker machten nicht einfach mit ihrem geplanten Bühnenprogramm weiter, sondern: Coldplay zollte Tina während des Konzerts auf musikalische Weise Tribut!

Ein Video, das Bild vorliegt, zeigt die vier Jungs bei ihrem Auftritt. Sie spielen den Song "Proud Mary", ein Lied von Tina aus dem Jahr 1970. Es herrscht eine emotionale Stimmung und das ganze Publikum singt mit. Chris schaut im Clip zeitweise zum Himmel hoch und hofft wohl, dass die verstorbene Rock 'n' Roll-Queen die schönen Klänge hört.

Coldplay reiht sich in eine lange Schlange von Promis, die an Tina seit ihrem Tod erinnern. So widmeten Superstars wie Beyoncé (41), Lionel Richie (73) oder auch Nicki Minaj (40) der zuletzt 83-Jährigen liebe Worte. Auch Mariah Carey (54) widmete ihrem Idol via Instagram rührende Zeilen und schrieb: "Die Worte legendär, ikonisch, Diva und Superstar werden zu oft genutzt, aber Tina Turner verkörpert wirklich all diese Worte. Sie wird immer eine Inspiration für Frauen auf der ganzen Welt bleiben."

Getty Images Coldplay während eines Auftritts im Jahr 2021

Getty Images Coldplay während eines Auftritts im Jahr 2012

Getty Images Mariah Carey, Sängerin

