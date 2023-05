Diese Promis trauern um Rock'n'Roll-Legende Tina Turner!

Ihre Weggefährten können es gar nicht fassen! Tina Turner (✝83) etablierte sich in der Musikszene als wahre Ikone. Mit Songs wie "The Best" oder "What's Love Got to Do with it" konnte sie etliche Male die Charts stürmen. Gestern wurde nun bekannt, dass die Queen of Rock 'n' Roll im Alter von 83 Jahren verstorben war – und der Schock sitzt tief. Die Sängerin hatte einige ihrer Kollegen inspiriert und war für viele ein Vorbild: Diese Stars trauern jetzt öffentlich um Tina!

Das ehemalige Destiny's Child-Sternchen Kelly Rowland (42) schreibt via Instagram von Trauer erfüllt: "Danke dir dafür, unsere Königin, dass du uns stets dein Bestes gegeben hast! Wir lieben dich!" Auch Pop-Diva Mariah Carey (54) widmet der verstorbenen Musiklegende rührende Zeilen und meint: "Die Worte legendär, ikonisch, Diva und Superstar werden zu oft genutzt, aber Tina Turner verkörpert wirklich all diese Worte. Sie wird immer eine Inspiration für Frauen auf der ganzen Welt bleiben." Ebenso erinnern Lionel Richie (73), Jennifer Hudson (41), Nicki Minaj (40) oder auch Halle Berry (56) an die Musikerin.

Superstar Beyoncé (41) verfasste zu Ehren von Tina bewegende Zeilen auf ihrer offiziellen Website. Die "Halo"-Interpretin schrieb: "Ich liebe dich unendlich. Ich bin so dankbar für deine Inspiration und all die Wege, die du mir geebnet hast. [...] Du bist der Inbegriff von Kraft und Leidenschaft."

Getty Images Kelly Rowland im Rahmen der American Music Awards 2022

Getty Images Mariah Carey, Pop-Diva

Getty Images Beyoncé und Tina Turner auf der Bühne

