"Meine geliebte Königin": Beyoncé zollt Tina Turner Tribut

Beyoncé (41) ist in tiefer Trauer. Am vergangenen Mittwochabend wurden traurige Neuigkeiten bekannt! Tina Turner (✝83) ist in ihrer Wahlheimat Zürich verstorben. Die offizielle Todesursache der Sängerin ist bislang noch nicht bekannt – allerdings hieß es in einem offiziellen Statement ihres Teams bereits, dass sie den Folgen ihrer jahrelangen Krankheit erlag. Für viele bekannte Musiker ist Tinas Tod ein großer Schock – so auch für Beyoncé!

Auf ihrer offiziellen Website widmete Beyoncé, nur wenige Stunden nachdem die Öffentlichkeit von Tinas Tod informiert wurde, rührende Zeilen der verstorbenen Künstlerin. "Meine geliebte Königin. Ich liebe dich unendlich. Ich bin so dankbar für deine Inspiration und all die Wege, die du mir geebnet hast. [...] Du bist der Inbegriff von Kraft und Leidenschaft", lauten nur einige der emotionalen Worte der 41-jährigen Musikerin über ihr Idol.

Auch Naomi Campbell (53) zeigte sich bereits total bestürzt von dem Tod der "The Best"-Interpretin. "Ruhe in Frieden und Power. Die Queen, Legende und Ikone", kommentierte das Model in einem Instagram-Beitrag, der über den Tod von Tina handelte.

Getty Images Tina Turner im März 1985

Getty Images Beyoncé und Tina Turner bei den Grammys im Februar 2008

Getty Images Naomi Campbell bei der Premiere von "Killers of the Flower Moon" in Cannes

