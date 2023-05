George Clooney und Amal kauften die Eheringe in Düsseldorf!

Düsseldorf spielt eine besondere Rolle im Leben und in der Liebe von George Clooney (62)! Seit zehn Jahren ist er mit seiner Frau Amal (45) verheiratet: Der Schauspieler und die Juristin schritten im September 2014 in Anwesenheit zahlreicher Stargäste ganz romantisch in Venedig vor den Traualtar. Natürlich tauschten sie dabei auch die Eheringe. Und die bedeutungsvollen Schmuckstücke hat George ausgerechnet in Düsseldorf gekauft!

Das verriet er Bild bei einer Gala in der Stadt am Rhein. "Ich habe wirklich wunderbare Erinnerungen an Düsseldorf. Denn vor zehn Jahren habe ich hier in einem Geschäft meine Eheringe gekauft", erzählt George. Damals war er vier Wochen vor der Hochzeit wegen Knieproblemen in der Landeshauptstadt, weil er sich dort von einem Spezialisten behandeln ließ. Und Düsseldorf hat es dem Oscar-Preisträger offenbar richtig angetan: "Es ist so wunderschön hier. Es hat sich viel verändert, seit ich das letzte Mal da war, aber ich liebe diese Stadt einfach. Deshalb komme ich auch alle zwei bis drei Jahre hierher."

Natürlich kann es George auch nicht lassen, im Zusammenhang mit seiner Eheschließung von Amal zu schwärmen. "Sie ist so großartig und die wunderschönste Frau, die ich in meinem Leben getroffen habe. Also haben wir die Ringe gekauft", berichtet er. Wie sehr er immer noch in seine Liebste verknallt ist, zeigt der Hollywoodstar gerne öffentlich – so schreibt er ihr auch heute noch Liebesbriefe.

Getty Images Amal und George Clooney

Getty Images Amal und George Clooney auf dem Weg zu ihrer Hochzeit im September 2014 in Venedig

Getty Images George Clooney im Mai 2023 in Düsseldorf

