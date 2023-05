Queen of Rock 'n' Roll: Das waren Tina Turners größte Hits!

Das sind ihre All-Time-Banger! Seit gestern Abend trauert die ganze Welt um Tina Turner. Im Alter von 83 Jahren verstarb die Queen of Rock 'n' Roll – die genaue Todesursache ist allerdings noch unbekannt. Mit ihrer rauen Stimme und einer Kombi aus R&B und Funk sowie Rock und Pop schuf die Sängerin so einige Megahits im Laufe ihrer Karriere. Hier ist eine Auswahl ihrer beliebtesten und bekanntesten Songs!

Mit ihrem damaligen Ehemann Ike Turner (✝76) schuf die Musiklegende bereits in den 70er-Jahren ihre ersten Klassiker. Mit Hits wie "Proud Mary" und "Nutbush City Limits" gelang ihr damals der internationale Durchbruch. Nach ihrer gescheiterten Ehe mit dem Produzenten feierte die Musikerin in den 80ern ihr großes Comeback als Solokünstlerin. Dabei führte ihr gemeinsamer Song "Let's Stay Together" mit der Elektropop-Band Heaven 17 zu ihrem bis dato größten Erfolg.

In den darauffolgenden Jahren ging Tinas Karriere so richtig durch die Decke! Mit ihren Chartkrachern "What's Love Got to Do With It", "Private Dancer" und dem James Bond-Theme "GoldenEye" gewann sie acht Grammys und diverse andere Auszeichnungen. Letztendlich sorgen ihre Songs bis heute bei dem ein oder anderem Fan für einen unvergesslichen Ohrwurm und ganz viel Nostalgie.

