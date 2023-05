Gewalt, Ehe und Kids: So bewegt war Tina Turners Liebesleben

Tina Turner (✝83) ging durch gute und schlechte Zeiten. Die US-Amerikanerin war eine der erfolgreichsten und wohl berühmtesten Musikerinnen weltweit. Am Mittwochabend wurde jedoch bekannt, dass die Künstlerin verstorben ist – sie starb offenbar in ihrer Wahlheimat Zürich. Dort lebte die Entertainerin bis zuletzt recht zurückgezogen mit Erwin Bach. Der Musikproduzent war ihr zweiter Ehemann – vor der Ehe mit dem Kölner erlebte Tina zahlreiche Höhen und Tiefen in ihrem Liebesleben.

1958 war die damals 19-Jährige Backgroundsängerin bei der Band Kings of Rhythm gewesen und hatte den Saxofonisten Raymond Hill gedatet. Aus der Beziehung war ein Sohn entstanden – die Romanze zerbrach jedoch. Ebenfalls in der Band war damals Ike Turner (✝76). 1962 heiratete Anna Mae Bullock, wie Tina bürgerlich hieß, den Musiker und die zwei wurden zu einem Duo. Doch die Ehe der beiden war von Gewalt geprägt: "Geplatzte Lippen, blaue Augen, verrenkte Gelenke, gebrochene Knochen und psychische Qualen wurden zu einem Teil des Alltags", beschrieb Tina ihr Leiden 2020 in ihrem Buch "Happiness Becomes You: A Guide To Changing Your Life For Good".

1976 reichte die "The Best"-Interpretin schließlich die Scheidung ein. Einige Jahre blieb sie Single, bis sie 1986 Erwin kennenlernte. 27 Jahre später gingen die zwei schlussendlich den Bund der Ehe ein und waren bis zum überraschenden Tod der Schauspielerin glücklich verheiratet.

ALL ACTION/ Action Press Tina und Ike Turner 1969

Getty Images Tina Turner und Erwin Bach

Getty Images Tina Turner, Sängerin

