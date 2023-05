Streit auf dem roten Teppich: Tom Hanks' Frau erklärt es

Was hatte es damit auf sich? Derzeit finden in Cannes die 76. Filmfestspiele statt. Zahlreiche Promis laufen dort über den roten Teppich, um sich danach die Premieren der neuen Filme anzuschauen. Auch Tom Hanks (66) besuchte das weltberühmte Event gemeinsam mit seiner Frau Rita Wilson (66). Auf den Bildern des Events sahen sie aber gar nicht glücklich aus und schienen sich mit einem Mitarbeiter zu streiten. Jetzt rechtfertigt Rita allerdings das Wortgefecht!

In ihrer Instagram-Story teilte die Frau des Schauspielers einen Screenshot von einem Artikel über die Bilder, die gerade um die Welt gehen. Darauf scheinen sie und Tom sich lautstark mit einem Mitarbeiter zu streiten, während der "Forrest Gump"-Darsteller wild gestikuliert. Das war wohl alles aber nur halb so wild: "Das nennt man 'Ich kann dich nicht hören.' Die Leute schreien eben – 'Was hast du gesagt? Wohin sollen wir gehen?'", erklärt Rita und fügt hinzu, dass Tom und sie sehr viel Spaß auf der Premiere hatten.

Später am Abend wirkte das Ehepaar jedenfalls auch wieder richtig glücklich. Sie posierten für die Paparazzi und strahlten in die Kamera. Tom entschied sich dabei für einen schwarzen Smoking mit Fliege, während Rita ein schwarzes Kleid mit Glitzer-Applikationen trug.

Anzeige

Getty Images Ein Mitarbeiter der Filmfestspiele von Cannes, Tom Hanks und seine Frau im Mai 2023

Anzeige

Getty Images Ein Mitarbeiter der Filmfestspiele von Cannes, Tom Hanks und seine Frau auf dem Red Carpet

Anzeige

Getty Images Tom Hanks und Rita Wilson bei den Filmfestspielen in Cannes

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de