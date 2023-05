Filmfestspiele in Cannes: Tom Hanks streitet mit Mitarbeiter

Da flogen wohl die Fetzen! Seit wenigen Tagen finden wieder die Filmfestspiele in Cannes statt. Im Rahmen des prestigereichen Events werden die erfolgreichsten Filme vorgestellt. Auch der Streifen "Asteroid City" mit Tom Hanks (66) feierte nun vor Kurzem Premiere. Als der Schauspieler an der Seite seiner Frau Rita Wilson (66) auf dem roten Teppich aufläuft, wird "Asteroid City" jedoch schnell zur Nebensache: Tom streitet sich heftig mit einem Festival-Mitarbeiter!

Bilder zeigen den Film-Darsteller in einem schicken Anzug und seine Liebste in einem glamourösen Kleid lauthals mit dem Mitarbeiter diskutierend. Auf einigen Schnappschüssen ist der Zorn in Toms Augen deutlich zu erkennen. Der 66-Jährige gestikuliert wild mit seinen Händen – ebenso seine Angetraute. Worum es in dem Streit genau ging, sei bisher noch unbekannt, wie Bild berichtet.

Im Anschluss an die verbale Auseinandersetzung schien dann jedoch wieder alles bestens zu sein. Das Paar posierte lächelnd für die Kameras und Tom ließ sich an der Seite von Hollywood-Kollegen wie Scarlett Johansson (38), dem Regisseur Wes Anderson und Jason Schwartzman (42) ablichten. Möglicherweise war dem "Forrest Gump"-Darsteller nicht bewusst, dass die Streitszene auf Kamera festgehalten wurde.

Getty Images Ein Mitarbeiter der Filmfestspiele von Cannes, Tom Hanks und seine Frau auf dem roten Teppich

Getty Images Ein Mitarbeiter der Filmfestspiele von Cannes, Tom Hanks und seine Frau auf dem Red Carpet

Getty Images Tom Hanks, Scarlett Johansson, Wes Anderson und Jason Schwartzman auf den Filmfestspielen von Cannes

