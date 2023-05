Todesursache bestätigt: Daran starb Tina Turner (†83)!

Woran starb Tina Turner (✝83)? Gestern war bekannt geworden, dass die US-amerikanische Musiklegende mit 83 Jahren in der Schweiz gestorben ist. Zunächst waren nicht viele Details zu ihrem Ableben klar. Doch die Sängerin hatte zu ihren Lebzeiten mit so einigen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Beispielsweise hatte sie einen Schlaganfall erlitten und war zudem an Krebs erkrankt. Doch warum genau schied Tina letztlich aus dem Leben?

Gegenüber Daily Mail erklärte nun ein Sprecher der Musikerin: Tina starb eines natürlichen Todes. Demnach schlief die 83-Jährige also vermutlich friedlich ein. In einem Statement hatte es gestern zu ihrem Tode geheißen, dass sie zuvor lange mit einer schweren Krankheit kämpfte – genauere Angaben wurden dazu aber nicht preisgegeben.

Mit ihrem Ehemann Erwin Bach war Tina zehn Jahre verheiratet gewesen. Er hatte sich im März noch zu dem gesundheitlichen Zustand seiner Gattin geäußert. Damals hieß es, dass es der "The Best"-Interpretin "ganz gut" ginge.

Getty Images Tina Turner im April 2018 in London

Getty Images Tina Turner und Erwin Bach

Getty Images Tina Turner im Mai 2012

