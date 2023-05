Panik: So schlimm war GNTM-Unterwassershooting für Katherine

Dieses Shooting brachte Katherine Markov an ihre Grenzen! 15 Wochen lang war sie mit Heidi Klum (49) bei Germany's next Topmodel unterwegs gewesen – in der vergangenen Folge musste sie ihre Koffer packen. Beim Unterwassershooting in einem großen Tank bekam es die 20-Jährige mit der Angst zu tun und konnte nicht überzeugen. Gegenüber Promiflash offenbart Katherine, wie schlimm das Shooting für sie wirklich war!

"Ich habe mich ganz ganz schrecklich im Becken gefühlt, weil ich wirklich panische Angst vor dem Tauchen habe", verrät sie im Promiflash-Interview. Katherine habe zwar versucht, ihre Abneigung gegen das Wasser zu überspielen – doch tausend Gedanken seien ihr durch den Kopf gerast. "Ich habe auch Platzangst bekommen in diesem Becken. Es war wirklich nicht so schön. Ich dachte nur: 'Augen zu und durch!'", führt sie weiter aus.

Doch nicht nur das Shooting bereitete Katherine Probleme – auch beim Walk auf einem Truck hatte sie zu kämpfen. Für ihren holprigen Gang wurde sie von Heidi und Stefanie Giesinger (26) scharf kritisiert. "Die Schuhe waren mir zu groß und ich kam damit einfach nicht so gut klar!", erklärt sie. Die Flensburgerin habe es auch hier nicht geschafft, das zu überspielen.

Anzeige

Instagram / katherine.markov Katherine Markov, GNTM-Kandidatin 2023

Anzeige

ProSieben / Sven Doornkaat Selma beim GNTM-Unterwassershooting 2023

Anzeige

ProSieben / Sven Doornkaat Katherine Markov beim GNTM-Entscheidungswalk

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de