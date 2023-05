Eric Sindermann und Sanja Alena versuchen es miteinander!

Sie geben sich eine Chance! Eric Sindermann (34) war Anfang des Jahres noch überglücklich mit seiner Freundin Josi zusammen – doch eine Affäre hatte zum Liebes-Aus geführt. Allerdings hatten ihn seine guten Freundinnen Arielle Rippegather (32) und Sanja Alena (30) vor der Beziehung gewarnt, aber anscheinend musste der Das Sommerhaus der Stars-Kandidat eines Besseren belehrt werden. Darüber hat sich der Berliner wohl mit Sanja hinweggetröstet, diese machte sich jedoch mehr Hoffnungen als er – bis jetzt: Im Promiflash-Interview verriet Eric nun, dass er und Sanja es miteinander versuchen.

Promiflash traf den Realitystar jetzt auf dem "B:REAL"-Event und hakte zum Sanja-Drama nach. Dabei rückte der Designer mit der Sprache heraus. "Am Anfang habe ich Sanja so eingeschätzt, dass sie durch mich profitieren möchte und in die Öffentlichkeit möchte", gab der 34-Jährige zu und plauderte aus: "Ich habe gar nicht gesehen, dass sie es ernst mit mir meint, aber genau deswegen gebe ich ihr auch gerade eine Chance." Aus diesem Grund wolle er das Ganze nun auf einer ernsteren Schiene angehen.

Doch was hält Sanjas beste Freundin Arielle eigentlich davon? Bisher war die Blondine gar nicht gut auf Eric zu sprechen, denn er habe ihre Busenfreundin nur an der Nase herumgeführt. "Er weiß, dass Sanja ihn mag und zum Sex ist sie dann gut genug. Dann verbringen sie eine schöne Zeit und dann zeigt er ihr wieder die kalte Schulter", hatte sie im Promiflash-Interview gegen den Berliner gewettert. Ob sie allerdings immer noch so denkt, wird sich zeigen.

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann, Realitystar

Nicole Kubelka / Future Image Eric Sindermann, Reality-TV-Star

Instagram / sanja_alena Sanja Alena, Eric Sindermann und Arielle Rippegather

