"Let’s Dance": Hat Renata Lusin bestimmten Promi-Wunsch?

Mit wem möchte Renata Lusin (35) über das Tanzparkett fegen? Die Profitänzerin nahm an der diesjährigen Staffel von Let's Dance aus privaten Gründen nicht teil. Umso mehr Zeit hatte die Tanzsportlerin, ihren Ehemann Valentin Lusin (36) zu unterstützen. Der Profitänzer gewann die beliebte Tanzshow sogar gemeinsam mit Anna Ermakova (23). Im Promiflash-Interview verriet Renata, ob es einen Promi gibt, mit dem sie unbedingt mal bei "Let's Dance" tanzen möchte!

"Es ist so, dass ich nur einen Promi möchte, der Lust hat, egal, wie gut er ist! Wenn er sagt, ich gehe mit dir durch Dick und Dünn, du kannst mit mir alles machen, was du möchtest, dann reicht es mir!", stellte Renata im Promiflash-Interview beim Launch des TKMaxx-Onlineshops im Supercandy Pop-Up Museum in Köln klar. "Es gibt keine bestimmte Person. Es ist wichtig, dass wenn man zu 'Let's Dance' kommt, man hundert Prozent gibt", erklärte die gebürtige Russin weiterhin.

Doch wer hatte bisher das Vergnügen, bei "Let's Dance" von Renata unterrichtet zu werden? 2018 nahm die Influencerin erstmals an der Show mit ihrem Tanzpartner Jimi Blue Ochsenknecht (31) teil. Daraufhin tanzte sie mit Jan Hartmann (42). Mit Moritz Hans (27) und Mathias Mester (36) erreichte die 35-Jährige das Finale. Die 35-Jährige und ihr Tanzpartner Rúrik Gíslason (35) wurden im Jahr 2021 zu den Dancing Stars gekürt.

Alle Episoden von "Let's Dance" bei RTL+.

ActionPress Renata Lusin in Köln

Instagram / renata_lusin Renata Lusin und Moritz Hans im Mai 2020

Instagram / renata_lusin Renata Lusin und Rúrik Gíslason

