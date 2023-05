Nach Justyna-Exit: Adrian bandelt wieder mit Melissa an!

Er nimmt die Nächste ins Visier! Eigentlich wollte Adrian Loevenich seiner Freundin Charline Grothe seine Treue beim ultimativen Beziehungsexperiment auf Temptation Island beweisen. Doch bei so vielen hübschen Blondinen fällt es dem Muskelmann offenbar ziemlich schwer, sich mit Flirtereien zurückzuhalten. In dieser Woche musste seine selbst ernannte Seelenverwandte Justyna Pralina die Männervilla krankheitsbedingt verlassen. Lange hielt die Trauer des Düsseldorfers jedenfalls nicht an: Jetzt hegt Adrian Interesse an Verführerin Melissa (26)!

Trübsal blasen? Für den 24-Jährigen offenbar ein Fremdwort. Nach Justynas Exit fand der Düsseldorfer nämlich schnellen Trost bei seinem verflossenen Flirt: "Melissa ist jetzt mit Abstand die Schönste hier!" Zwar habe sich Adrian besonders gut mit der Bremerin verstanden, doch Melissa bleibe wohl unangefochten seine Nummer eins in der Villa. "Sie ist die heißeste Frau und das bleibt sie auch", fügt der Muskelmann hinzu.

Im Vier-Augen-Gespräch mit seiner optischen Favoritin spuckt Adrian zudem ziemlich hohe Töne: "Wenn ich Charline niemals kennengelernt hätte, könnte ich mir safe etwas mit dir vorstellen. Ich wäre dann auch treu." Laut eigenen Angaben sei er immerhin der "heißeste Typ" in der Männervilla. "Deswegen kann sich [Melissa] eigentlich ganz glücklich schätzen, dass ich so viel Zeit mir ihr verbringe", findet der 24-Jährige.

Anzeige

Temptation Island, RTL Adrian Loevenich mit Verführerin Justyna

Anzeige

RTL / Frank J. Fastner Adrian Loevenich und Charline Grothe, "Temptation Island"-Kandidaten

Anzeige

Instagram / adrianloevenich Adrian Loevenich, "Temptation Island"-Teilnehmer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de