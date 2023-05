So groß ist Heather Rae El Moussas Söhnchen Tristan schon!

Heather Rae El Moussa (35) ist eine stolze Mama! Die Selling Sunset-Bekanntheit durfte im Januar zum ersten Mal ein Kind auf der Welt begrüßen. Gemeinsam mit ihrem Mann Tarek (41) bekam sie einen kleinen Jungen namens Tristan. Während Tarek schon zwei Kinder mit in die Beziehung brachte, rundet Baby Tristan das gemeinsame Familienglück ab. Jetzt zeigt Heather auch, wie groß der Kleine schon ist!

Auf Instagram teilt die Maklerin niedliche Schnappschüsse mit ihrem Sprössling. Auf einem hält sie den kleinen Tristan happy in den Armen, auf einem anderen Foto strahlt er in die Kamera. "So ein glücklicher und unkomplizierter Junge. Wir können es kaum glauben, dass er schon vier Monate alt ist", schwärmt Heather dazu.

Die TV-Bekanntheit scheint sich in ihrer Mamarolle pudelwohl zu fühlen. Das sagte ihr neulich sogar auch Tareks Tochter Taylor! "Ich kenne dich jetzt seit vier Jahren und ich möchte dir nur sagen, dass du die beste Mutter aller Zeiten bist. Ich hätte mir keine andere wünschen können", sagte die Zwölfjährige in einer Folge von "Selling Sunset" zu ihrer Stiefmama.

Anzeige

Instagram / therealtarekelmoussa Heather Rae Young und Tarek El Moussa mit ihrem Sohn im April 2023

Anzeige

Instagram / theheatherraeelmoussa Heather Rae El Moussas Sohn Tristan

Anzeige

Instagram / theheatherraeelmoussa Heather Rae El Moussa und ihre Stieftochter Taylor

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de