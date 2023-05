Traumpaar: Ed Westwick und seine Amy strahlen in Cannes!

Ed Westwick (35) und Amy Jackson (31) glänzen! Bereits 2021 waren Gerüchten aufgekommen, dass der Gossip Girl-Star mit seiner Kollegin angebandelt habe. Im Sommer vergangenen Jahres teilte er dann ein Turtelfoto mit Amy – und machte ihre Liebe damit offiziell. Auch in Cannes beweisen die beiden nun, dass sie ein Herz und eine Seele sind. In tollen Looks posieren Ed und Amy im Blitzlichtgewitter!

Am Donnerstagabend erschien das Paar zur amfAR Cannes Gala – und für den besonderen Anlass wählten der Hottie und seine Liebste elegante Looks. Ed entschied sich für den klassischen schwarzen Smoking, während Amy hingegen auf viel Farbe setzte. Die Beauty trug eine ausladende Robe im bunten Blumenmuster. Süßes Detail: Die beiden Turteltauben warfen sich immer wieder total verliebte Blicke zu.

Im Juli 2022 hatten sich Ed und Amy erstmals zusammen auf dem Red Carpet gezeigt. Bei den National Film Awards posierten sie zusammen für die Kameras. Damals hatten sie sich jedoch noch deutlich schüchterner gegeben – inzwischen hat Ed offenbar auch keine Probleme mehr damit, seiner Partnerin ein Wangenküsschen in der Öffentlichkeit zu schenken.

Instagram / edwestwick Ed Westwick und Amy Jackson, Schauspieler

Getty Images Ed Westwick und Amy Jackson auf der amfAR Cannes Gala im Mai 2023

Getty Images Ed Westwick und Amy Jackson im Juli 2022

