Aurelia Lamprecht muss aufpassen: Männer wollen ihren Fame

Aurelia Lamprecht plaudert über ihr Liebesleben! Die Influencerin nahm schon ein mehreren Datingshows teil. Unter anderem suchte sie bei Love Island oder auch bei Are You the One – Reality Stars in Love die große Liebe. Seit einiger Zeit ist sie jedoch Single. Promiflash fragte daher bei ihr nach, wie es in ihrem Datingleben aussieht: Aurelia hat Schwierigkeiten, den richtigen Mann zu finden!

Beim Launch des TKMaxx-Onlineshops im Supercandy Pop-Up Museum in Köln traf Promiflash auf die Beauty. "Mein Datingleben ist katastrophal! Es passiert eigentlich nicht viel", gab Aurelia dabei zu. Sie date immer mal wieder, aber es sei auch schwieriger geworden, seitdem sie in der Öffentlichkeit stehe. "Man kann sich nie sicher sein, ob er es wirklich ernst mit einem meint. Ich habe jetzt schon oft Sachen erlebt, wo ich angelogen worden bin, wo es dann doch nur wegen der Reichweite war. Deswegen bin ich da jetzt ziemlich vorsichtig geworden", erklärte sie.

Aber wie sollte eigentlich Aurelias Traummann sein? "Er soll einfach er selbst sein. Ich will einfach einen Mann an meiner Seite, der er selbst ist, der hinter mir steht zu hundert Prozent. Das ist mir eigentlich das Wichtigste. Optisch habe ich keine Präferenzen", merkte die Brünette im Interview an.

