Baldige Geburt: Wo bereitet sich Prinzessin Eugenie vor?

Prinzessin Eugenie (33) darf bald ihr zweites Kind in den Armen halten! Im Februar 2021 hatten die Royal und ihr Ehemann Jack Brooksbank (37) ihren kleinen Sohn August Philip Hawke auf der Welt begrüßt. Doch damit sollte die Familienplanung noch nicht abgeschlossen sein: Anfang des Jahres wurde bekannt, dass Eugenie ihr zweites Kind erwartet. Mittlerweile befindet sie sich im Schwangerschaftsendspurt. Doch wo bereitet sich Eugenie auf die baldige Geburt ihres Babys vor?

Das verriet nun Hello!: Laut dem Magazin wohnt die 33-Jährige aktuell mit ihrem Mann und dem gemeinsamen Söhnchen im Ivy Cottage. Grund dafür ist vermutlich der immer näher rückende Geburtstermin: Das Anwesen ist nämlich nur wenige Autominuten vom Portland Hospital entfernt. In dieser Privatklinik hatte Eugenie bereits 2021 ihr erstes Kind zur Welt gebracht.

Lange warten muss die Enkelin von Queen Elizabeth II. (✝96) nicht mehr auf ihren Nachwuchs. Das verriet niemand Geringeres als ihre Mutter Sarah Ferguson (63) in einem Interview mit Hola TV: "Das Baby wird bis Ende Mai erwartet, glaube ich. Es kann also jede Minute so weit sein." Welches Geschlecht ihr zukünftiges Enkelkind habe, wisse die 63-Jährige allerdings nicht.

Anzeige

Instagram / princesseugenie Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie, Mai 2023

Anzeige

Getty Images Prinzessin Eugenie, Juni 2022

Anzeige

Instagram / sarahferguson15 Sarah Ferguson und Prinzessin Eugenie

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de