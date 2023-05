Prinzessin Beatrice vertritt schwangere Schwester Eugenie!

Prinzessin Eugenie (33) hat für passenden Ersatz gesorgt! Die Cousine von Prinz Harry (38) befindet sich in freudiger Erwartung. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Jack Brooksbank (37) darf sie sich über zweiten Nachwuchs freuen. Dieser könnte schon bald das Licht der Welt erblicken, wie ihre Mutter Sarah Ferguson (63) verraten hatte. Laut ihr ist der Geburtstermin Ende Mai. Kein Wunder also, dass Eugenie sich von ihrer Schwester Prinzessin Beatrice (34) auf einer Veranstaltung vertreten ließ!

In ihrer Instagram-Story hatte die 33-Jährige ein Foto geteilt, auf dem Beatrice und ihr Mann Edoardo Mapelli Mozzi (39) bei der Chelsea Flower Show zu sehen sind. "Ich bin eine stolze Schirmherrin dieser Wohltätigkeitsorganisation, und meine Schwester hat den Besuch gestern sehr genossen", ließ Eugenie ihre Follower wissen. Der Veranstaltungsort, der Horatio's Garden, ist ein Zufluchtsort für Menschen mit Wirbelsäulenverletzungen.

Der Britin liegt ihre Schirmherrschaft sehr am Herzen. Als Kind litt Eugenie an Skoliose und musste an der Wirbelsäule operiert werden. Anfang März hatte die baldige Zweifachmama die Klinik besucht, in der sie behandelt wurde. "Ich bin hocherfreut, heute hier zu sein und wieder einmal die lebensverändernde Arbeit zu sehen, die im Krankenhaus geleistet wird", entgegnete Eugenie laut Daily Mail während des Besuchs.

Getty Images Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice im Mai 2023

Instagram / princesseugenie Prinzessin Beatrice mit ihrem Mann bei der Chelsea Flower Show

Getty Images Prinzessin Eugenie im März 2019

